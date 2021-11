L’AQUILA – “La mia candidatura è il risultato di 20 anni di attività in questa associazione. Non sono il gregario di Frattale, gli aquilani non sono riusciti a convergere verso un candidato unico, allora io proporrò un programma” – dice a Laquilablog Gianni Cirillo, titolare della Ise Impianti, e presidente dell’Ente scuola edile – Cpt in corsa insieme a Gianni Frattale e Serena Pacione alla presidenza dei costruttori della provincia aquilana. Un parterre non “concordato”, ognuno di è mosso di sua iniziativa. E proprio perché l’andazzo è questo, qualcuno potrebbe farsi ancora avanti. Il prossimo 21 novembre infatti è il termine ultimo per le candidature col 20% delle firme dei costruttori in regola con il pagamento delle spettanze. “Di questa candidatura sono convinto – precisa Cirillo – solo se ci saranno le condizioni per un candidato , solo allora poteri fare un passo indietro”. L’intervista.