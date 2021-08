L’AQUILA – Nelle giornate di domenica 3 e lunedi 4 ottobre 2021 si svolgeranno le consultazioni per l’elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, con eventuale turno di ballottaggio per l’elezione diretta dei sindaci dei comuni che avrà luogo nei giorni di domenica 17 e lunedì 18 ottobre 2021.

Il Ministero dell’Interno, con propria circolare, ha richiamato l’attenzione sulle disposizioni ed i primi adempimenti relativi alle elezioni in questione, che le Prefetture hanno trasmesso ai soggetti interessati.

In particolare, dalla data di convocazione dei comizi, avvenuta il 5 agosto, e per tutto l’arco della campagna elettorale, si applicano le disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in materia di parità di accesso ai mezzi di informazione e di comunicazione politica, con attenzione particolare anche al divieto per le amministrazioni pubbliche di svolgimento di attività di comunicazione, ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni.

Ulteriore divieto è rivolto allo svolgimento di attività di propaganda di qualsiasi genere, ancorché inerente alla loro attività istituzionale, nei trenta giorni antecedenti l’inizio della campagna elettorale e per tutta la durata della stessa.

Sul sito internet della Prefettura dell’Aquila, all’indirizzo www.prefettura.it/laquila, nella Sezione Attività – Elezioni Amministrative 2021, è pubblicata la circolare in questione con i richiami ai vigenti riferimenti normativi.