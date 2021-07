L’AQUILA – Manovre e manovratori, sono già in fermento, in vista delle elezioni amministrative della prossima primavera quando si sceglierà il nuovo sindaco dell’Aquila. Il Pd, nonostante in diversi siano già usciti allo scoperto, è logorato da lotte intestine. In sostanza, il centrosinistra aquilano, non ha ancora speso mezzo nome per fronteggiare la probabile ricandidatura di Pierluigi Biondi. Poi c’è Americo Di Benedetto, consigliere regionale e già candidato sindaco per la coalizione di centrosinistra nel 2017, che guarda dalla finestra. L’intervista