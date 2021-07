PESCARA – “Presto in Abruzzo sarà più facile trasportare energia elettrica da fonti rinnovabili attraverso un adeguamento tecnico che punta a migliorare l’efficienza e la sicurezza della rete”. E’ quanto dichiarato dall’assessore all’Energia, Nicola Campitelli, nel corso della presentazione del progetto, tenutasi, questa mattina, a Pescara, nella sede della Provincia, che consentirà di immettere nel sistema la maggiore energia prodotta da due campi eolici di Edison (E2I) presenti sul territorio regionale.

Nel 2020 sono stati completati, infatti, due importanti progetti per l’integrale ricostruzione dei campi eolici di Castiglione Messer Marino e Roccaspinalveti in provincia di Chieti. L’intervento, da eseguire sulla linea RTN esistente, consentirà agli impianti eolici di immettere in rete la piena potenza in condizioni di sicurezza contribuendo nel contempo al soddisfacimento dei consumi locali tramite energia pulita.

Si tratta, in particolare, della linea ad alta tensione che collega il comune di Villa Santa Maria in provincia di Chieti a quello di Roccavivara in provincia di Campobasso che rappresenta un’importante direttrice del Centro Italia per rifornire numerosi comuni in provincia di Chieti e in provincia dell’Aquila e che, con l’aumentata capacità di trasporto, favorirà l’integrazione delle fonti rinnovabili sul territorio abruzzese e molisano.

“La Regione Abruzzo promuove lo sviluppo dei progetti che possono contribuire a una transizione energetica sostenibile – ha aggiunto l’assessore Nicola Campitelli – soprattutto se gli interventi proposti consentono di coniugare l’uso di fonti rinnovabili di energia con l’efficientamento delle infrastrutture elettriche già presenti sul territorio. Entrambi gli aspetti rivestono un ruolo chiave per garantire un approvvigionamento di energia elettrica sicuro e sostenibile a vantaggio dei cittadini abruzzesi”.