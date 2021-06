L’AQUILA – In città per il recital su San Massimo d’Aveja che andrà in scena a Fossa, Edoardo Siravo si è soffermato a parlare di teatro, del mestiere dell’attore, dell’Aquila, città con cui ha sempre avuto rapporti, e del suo futuro.

Lo spettacolo, ideato dal Teatro 99, è dedicato alla figura di San Massimo D’Aveja patrono della città dell’Aquila, è l’occasione anche per fare un viaggio nella storia e la cultura della città dell’Aquila e del suo comprensorio ma anche un po’ un viaggio nella storia del teatro spiega Siravo: “E’ con questo tipo di rappresentazioni liturgiche minori che rinasce anche il teatro classico e fuori dalle chiese nasce in un certo senso la commedia dell’arte”. Siravo non è nuovo, per studi e mestiere, a cimentarsi con le figure dei santi: “Sono figure sempre affascinanti – spiega – per la loro determinazione che li spinge appunto al martirio ma anche perché in fondo sono personaggi che lottano contro il potere, quasi dei Che Guevara dell’epoca”.

Nello spettacolo, per danza, musica, silenzi e parole Siravo, che è la voce narrante sarà affiancato anche Fausto Morciano e Andrea Fugaro. Per il mondo dello spettacolo è finalmente il momento di tornare a calcare le scene dopo la pausa forzata del Covid. “Ho una certa età – ci racconta Siravo, quando gli chiediamo come ha vissuto questo periodo e se ha partecipato a qualcuna delle tante manifestazioni di protesta del settore che ci sono state in questo periodo – ma nella vita ho partecipato a tantissime manifestazioni. Il nostro mondo paga anche il fatto di avere un po’ mollato così come l’idea che tutti possono fare gli attori. Andrebbe invece recuperata l’autonomia del nostro mondo che negli anni si è un pò accodato a quel potere di cui sopra, e per farlo – ammonisce – serve recuperare anche quel senso del mestiere che c’era una volta. Perché questo è un mestiere, e come gli artigiani, bisogna studiare e tanto per poterlo fare”.

L’Aquila, infine. Città che Siravo conosce benissimo, vi ha lavorato con il Tsa tante volte e con il ‘nostro’ Proietti anche. “E’ una città meravigliosa anche se mi rendo conto che ricostruire tutta la meraviglia che c’era è difficile, molto dipenderà dalla caparbietà dei suoi abitanti”.

Per il futuro Siravo sta lavorando a una serie con Ferzan Ozpetek, e poi c’è sempre il teatro con lo sguardo rivolto sempre a quello classico che lo ha sempre ispirato e con un piccolo sogno: “Mi piacerebbe tornare a L’Aquila, magari in uno di quei meravigliosi palcoscenici che avete qui, come Amiternum ad esempio”. La speranza di rivederlo a breve in un posto simile è anche nostra.