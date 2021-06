ACCUMOLI (Rieti) – Va completandosi la serie di interventi dell’Associazione Nazionale Alpini a favore delle popolazioni del Centro Italia colpite dai terremoti del 2016 e 2017. Giovedì 10 giugno, infatti, l’ANA inizierà ufficialmente i lavori per la costruzione della struttura polifunzionale ad Accumoli (Rieti) progettata per favorire il rilancio del suo territorio devastato dai sismi.

Alla cerimonia della posa della prima pietra interverranno il Presidente dell’ANA Sebastiano Favero, il sindaco di Accumoli Franca D’Angeli e i rappresentanti dei principali sostenitori dell’opera (Crédit Agricole e Lions Clubs International Foundation); è prevista anche la partecipazione delle autorità regionali e provinciali.

Il progetto dell’Associazione per Accumoli, già definito e presentato nei primi mesi del 2018, ha dovuto sottostare ai tempi della burocrazia che ha fatto slittare per lunghi mesi tutte le attività previste e già programmate. L’edificio ricettivo verrà realizzato su tre livelli di circa 200 mq ciascuno. Sarà a disposizione dei cittadini e degli utenti che vogliono visitare il territorio, in modo da garantire importanti benefici economici, occupazionali e d’immagine e che andrà a colmare il vuoto di un’offerta turistica sinora limitata.

Quello di Accumoli è uno dei progetti che l’Associazione Nazionale Alpini ha in cantiere, e in buona parte già realizzato, per aiutare le popolazioni del Centro Italia dopo il terremoto ed è stato reso possibile grazie alle donazioni di privati e dei soci Ana, nonché al lavoro gratuito dei volontari dell’Associazione che si sono occupati della fase progettuale e verranno impiegati in alcune attività edili.

Tra i grandi donatori dell’edificio di Accumoli ci sono il Lions Clubs International Foundation e Crédit Agricole, che ha aperto una sottoscrizione alla fine del 2016, raccogliendo circa 130 mila euro. A questi si sono aggiunti poi 170 mila euro versati attraverso il Fondo Beneficenza dal Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia, portando il totale del contributo a 300 mila euro.

PROGRAMMA

Ore 10,30 – Incontro tra il sindaco di Accumoli, il Presidente Ana Sebastiano Favero e le autorità presso la Sala comunale di Accumoli (via Salaria km 141,600 Accumoli, Rieti);

Ore 11,00 – Cerimonia al monumento ai Caduti in zona SAE Accumoli paese;

Ore 11,30 – Cerimonia di posa della prima pietra in località “Madonne delle Coste”.