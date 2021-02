Questa mattina, presso la Sala Stampa Vaticana, è stato presentato il documento di Papa Francesco per la Quaresima 2021, «Ecco, noi saliamo a Gerusalemme (Mt 20,18); Quaresima: tempo per rinnovare fede, speranza e carità».

In questo messaggio per la Quaresima che si aprirà il 17 febbraio 2021, con il Mercoledì delle Sante Ceneri, il Papa invita le comunità cristiane a incamminarsi con Gesù verso la Città Santa di Gerusalemme, non aspettando la Settimana Santa per «diventare uomini e donne migliori», ma piuttosto ad usare la Quaresima, come un tempo di conversione e di condivisione col prossimo sia per le energie come anche per i beni, ricordandoci in questo tempo, che ci conduce verso le celebrazioni pasquali di “Colui che «umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte e a una morte di croce» (Fil 2,8)”, rivivendo noi per primi questo percorso.

In questo tempo di conversione rinnoviamo la nostra fede, attingiamo l’acqua viva della speranza e riceviamo a cuore aperto l’amore di Dio che ci trasforma in fratelli e sorelle in Cristo. Nella notte di Pasqua rinnoveremo le promesse del nostro Battesimo, per rinascere uomini e donne nuovi, grazie all’opera dello Spirito Santo. Ma già l’itinerario della Quaresima, come l’intero cammino cristiano, sta tutto sotto la luce della Risurrezione, che anima i sentimenti, gli atteggiamenti e le scelte di chi vuole seguire Cristo.

Ribadendo che per la nostra conversione, espressione concreta è il digiuno, la preghiera e l’elemosina, il messaggio di papa Francesco, si sofferma sulle tre virtù teologali: fede, speranza e carità. Parlando della Fede, il Pontefice ci chiama ad accogliere la Verità che “è Cristo stesso che assumendo fino in fondo la nostra umanità si è fatto Via che conduce alla pienezza della Vita”, ricordandoci anche che il digiuno “aiuta ad amare Dio e il prossimo”, e che è la via per “liberare la nostra esistenza da quanto la ingombra” e aprire le porte “del nostro cuore a Colui che viene a noi povero di tutto, ma «pieno di grazia e di verità» (Gv 1,14).

Il digiuno, la preghiera e l’elemosina, come vengono presentati da Gesù nella sua predicazione sono le condizioni e l’espressione della nostra conversione.La via della povertà e della privazione (il digiuno), lo sguardo e i gesti d’amore per l’uomo ferito (l’elemosina) e il dialogo filiale con il Padre (la preghiera) ci permettono di incarnare una fede sincera, una speranza viva e una carità operosa.

Uno dei temi presentanti con forza da papa Francesco, già nel suo magistero precedente, è la speranza, che qui trova un significato nuovo, in quanto essa sostiene la prova difficile che stiamo vivendo da quasi un anno immersi e schiaffeggiati dalla pandemia. Una speranza presentata come “acqua viva” (Gv 4,10) che ci consente di continuare il nostro cammino”. Di fatto, questa esortazione del Papa sulla speranza, in un tempo difficile come quello che l’umanità e la Chiesa stanno vivendo a causa del Covid-19, è un invito a “rivolgere lo sguardo alla pazienza di Dio, che continua a prendersi cura della sua Creazione, mentre noi l’abbiamo spesso maltrattata. È speranza nella riconciliazione”. Il Pontefice, partendo dal dono del perdono che Dio ci fa costantemente, esorta a “diventiamo a nostra volta diffusori del perdono” attraverso gesti e parole, perché sarà proprio il Perdono di Dio a permetterci di vivere una “Pasqua di fraternità”.

Infine, il Papa, affronta l’ultima delle tre virtù teologali, che è la Carità da lui definita come “lo slancio del cuore che ci fa uscire da noi stessi e che genera il vincolo della condivisione e della comunione”, permettendo di costruire un mondo nuovo ma anche un “dono che dà senso alla nostra vita”.

La carità è dono che dà senso alla nostra vita e grazie al quale consideriamo chi versa nella privazione quale membro della nostra stessa famiglia, amico, fratello. Il poco, se condiviso con amore, non finisce mai, ma si trasforma in riserva di vita e di felicità.

Concludendo il suo Messaggio, il Papa, rivolge l’augurio di incamminarsi, di convertirsi e di condividere, affermando che: “Ogni tappa della vita è un tempo per credere, sperare e amare. Questo appello a vivere la Quaresima come percorso di conversione, preghiera e condivisione dei nostri beni, ci aiuti a rivisitare, nella nostra memoria comunitaria e personale, la fede che viene da Cristo vivo, la speranza animata dal soffio dello Spirito e l’amore la cui fonte inesauribile è il cuore misericordioso del Padre”.

Pubblichiamo di seguito il testo completo del Messaggio del Santo Padre Francesco per la Quaresima 2021 sul tema: “Ecco, noi saliamo a Gerusalemme…” (Mt 20,18). Quaresima: tempo per rinnovare fede, speranza e carità.