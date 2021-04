L’AQUILA – Viveva all’Aquila, con un basso profilo ma sotto indagine da più di due anni, il 35enne capo dell’organizzazione Black Axe, uno dei gruppi più importanti della mafia nigeriana. Le indagini sono partite proprio dall’Aquila. Trenta le misure cautelari eseguite questa mattina in tutta Italia. L’operazione è denominata Hello Bross.

Gli arrestati sono accusati di associazione a delinquere di stampo mafioso, con ramificazione in ben 14 regioni me dediti a reati, soprattutto di natura finanziaria e patrimoniale, in tutto il mondo. I provvedimenti restrittivi sono stati emessi dal Gip del Tribunale dell’Aquila, Guendalina Buccella, su richiesta del procuratore della Repubblica dell’Aquila, Michele Renzo e del sostituto procuratore Stefano Gallo.

Tutti frutto di un’articolata indagine durata più di due anni, condotta dalla Squadra Mobile dell’Aquila e dalla sezione di Polizia Giudiziaria con la preziosa collaborazione del Servizio centrale operativo e del servizio di Cooperazione Internazionale della Polizia e dal Servizio di Polizia Scientifica.

Ad illustrarne i primi dettagli questa mattina presso la Questura di L’Aquila, il Procuratore Capo, Michele Renzo, il Prefetto Francesco Messina, Fausto Lamparelli del Servizio centrale Operativo, il questore dr. Gennaro Capoluongo, la responsabile della Polizia Giudiziaria Benedetta Mariani e il capo della squadra Mobile, Marco Mastrangelo.

Oltre ad individuare il Zona Head Italia dei Black Axe è stata ricostruita l’intera struttura dell’organizzazione, dai vertici nazionali fino alle articolazioni periferiche presenti in diverse città italiane del sud e del nord.

L’Aquila, ha spiegato la Mariani, è stata scelta proprio perché centrale rispetto a tutto al paese e vicina a Roma. In più è una città tranquilla ideale per questo tipo di organizzazione che cerca di non dare nell’occhio.

I Black Axe nascono, come gran parte delle organizzazioni mafiose nigeriane, come confraternite universitarie negli anni ’60 ma poi degenerano nel controllo del territorio fino a diventare vere e proprie organizzazioni criminali con ramificazioni in tutto il mondo ma di base sempre in Nigeria. I proventi vanno a finire sempre nel paese africano, così come le affiliazioni tradizionali, come quella dei Black Axe, avvengono direttamente in Nigeria tramite complessi rituali, esattamente come le mafie nostrane.

Tutti gli indagati di oggi sono arrivati in Italia già affiliati, il capo 35 enne aveva avuto L’Aquila come prima destinazione di accoglienza.

Una mafia nuova, dedita soprattutto a complesse truffe e al riciclaggio di denaro attraverso attività legali, ad esempio gli African Shop, o illegali. Questo il core business dell’organizzazione che non disdegna però il crimine tradizionale, dallo sfruttamento della prostituzione o dell’accattonaggio, fino al traffico di stupefacenti. Proprio da un’indagine sul traffico di stupefacenti si è risaliti ai Black Axe. Si trattava dell’operazione Papavero che aveva come oggetto lo spaccio di marjuana in centro.

“Ringrazio – ha affermato Francesco Messina – la lucidità e la possibilità che ci ha dato la Procura dell’Aquila per colpire in questo modo la mafia nigeriana.” Una delle più pericolose al mondo. In Italia dal 2019 sono oltre 300 gli affiliati ai vari gruppi, raggiunti da operazioni di Polizia.

“La peculiarità dell’operazione – ha ribadito Messina – sta nell’aspetto patrimoniale emerso che delinea un’evoluzione della mafia nigeriana”.

Anche Lamparelli ha definito la mafia nigeriana “una minaccia al territorio nazionale. Similare alle mafie nostrane, per questo viene contestata l’associazione mafiosa.”

All’Aquila come detto tenevano un profilo il più basso possibile, anche perché, spiega la Mariani, “i tipi di reati al quale sono dediti si possono fare con un computer dentro casa”. Dall’Aquila però partivano truffe, si organizzava l’accattonaggio, si organizzavano il riciclaggio e gli acquisti sul dark web. O ancora l’acquisto di bitcoin con i quali venivano poi reperiti, sempre nel darknet, i numeri di carte di credito clonate che a loro volta venivano utilizzate per comprare online beni e servizi, da cellulari a biglietti aerei, computer, abbigliamento ed elettrodomestici.

Gli accertamenti patrimoniali sono stati possibili anche grazie alla collaborazione dell’Unità informativa finanziaria della Banca d’Italia e dell’Ufficio antiriciclaggio di Poste Italiane.

I ringraziamenti del sindaco Biondi “Ringraziamenti ed encomi” sono stati rivolti dal sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, alla Procura della Repubblica e alla Polizia di Stato della questura del capoluogo per l’operazione che sta portando a smantellare la Black Axe. “Alla direzione investigativa distrettuale antimafia e antiterrorismo della Procura della Repubblica, al questore, alla Squadra mobile e alla polizia giudiziaria, che hanno condotto brillantemente le indagini per un lungo periodo, alle donne e agli uomini della polizia impegnati in tale difficile operazione contro questo filone della criminalità organizzata vanno le più fervide congratulazioni per la brillante azione che stanno conducendo – ha aggiunto il sindaco Biondi – Certo, apprendere che per due anni il boss di questa organizzazione, che aveva un’ampia diffusione e che gli inquirenti hanno considerato di elevatissima pericolosità, abbia vissuto nella nostra città fa nascere più di un’apprensione. Ma è tranquillizzante la circostanza che il leader di questa struttura malavitosa, dedita al traffico di droga, all’immigrazione clandestina, allo sfruttamento della prostituzione ed altri reati gravissimi, sia stato comunque tenuto sotto controllo dalla nostra polizia, che merita il ringraziamento dell’intera comunità aquilana”. “È anche in virtù dell’attenzione e delle capacità delle forze dell’ordine, oltre che alla correttezza generale dei cittadini, che il capoluogo abruzzese risulta ogni anno tra le città più tranquille e sicure in campo nazionale nelle varie indagini sulla qualità della vita” ha concluso il sindaco Biondi.