PESCARA – «Al 95% voterò no ad un governo Draghi». E’ quanto ha riferito Andrea Colletti, deputato M5s, al quotidiano Open dopo la chiusura delle consultazioni su Rousseau.

Colletti afferma di non aver partecipato al voto sul blog pentastellato poiché riteneva il quesito «senza senso». «Io ho sempre votato in piena libertà. – ha spiegato Colletti – Ho fatto la campagna contro il taglio dei parlamentari e sono stato anche sospeso per questo. L’eventuale espulsione non è in mano mia. Sono solo un deputato semplice».