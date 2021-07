L’AQUILA – Per il sesto incontro della VIII rassegna culturale “Il Giardino Letterario” domenica 1° agosto alle ore 17.30 sarà ospite il Direttore di RAI Parlamento Antonio PREZIOSI, saggista e scrittore, autore del recente libro “Il Papa doveva morire” edizioni San Paolo.

“È una narrazione emozionante, capace di catapultare il lettore “dentro” uno degli attentati più gravi e conosciuti della nostra storia recente quella di Antonio Preziosi, autore de “Il Papa doveva morire” (Edizioni San Paolo, prefazione Monsignor Rino Fisichella).

Il libro, attraverso alcune testimonianze dirette e dettagli ricordati dal cardinale Stanislaw Dziwisz, racconta e ricostruisce con grande cura il tragico evento avvenuto il 13 maggio 1981, in piazza San Pietro, a Roma, alle ore 17.17, quando il terrorista Ali Ağca, forse incaricato da mandanti ancora oggi non identificati, sparò a distanza ravvicinata a Papa Giovanni Paolo II per ucciderlo.

Nel libro Antonio Preziosi evidenzia tutte le implicazioni di cronaca, storiche e spirituali dell’attentato a Wojtyla, riflettendo sulle motivazioni del gesto criminale e sulle sue conseguenze e propone al lettore una duplice analisi, considerando da un lato i fatti provocati dalle azioni umane – con i responsabili “occulti” ancora probabilmente non identificati – e dall’altro quelli soprannaturali – la mano che deviò il proiettile salvando la vita a quel Papa che quel giorno “doveva morire”.

In caso di maltempo l’evento si svolgerà presso l’Hotel Fiordigigli in località Fonte Cerreto (L’Aquila).