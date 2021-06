PASSOLANCIANO – Domenica 20 giugno alle 9.45 presso Passolanciano avrà luogo un escursione narrata per bambini e famiglie dal titolo “LU MAZZAMARCELLE – storie magiche sulla Maiella”. L’evento è inserito all’interno del programma di “NATURACCONTA”, un progetto a cura di Camminare in Abruzzo e CuntaTerra, che prevede una ricchissima serie di appuntamenti dedicati alla scoperta e alla valorizzazione del patrimonio culturale/naturalistico del territorio abruzzese.

LU MAZZAMARCELLE – storie magiche sulla Maiella

NatuRacconta torna nei meravigliosi boschi della Maiella per un cammino speciale dedicato ai bambini e alle famiglie.

Passo dopo passo, nel silenzio della montagna giungono echi di incantesimi, riti e sortilegi. Lì dove la natura si rivela in tutta la sua bellezza, tra colori e profumi di un bosco estivo, è possibile incamminarsi per incontrare Lu MazzaMarcelle, un buffo folletto contastorie, e fermarsi ad ascoltarlo.

Passo dopo passo immersi in un’atmosfera senza tempo. Nell’aria vibrano magici racconti, ballano un valzer con la fantasia tra i rami di faggi secolari. Tintinnii di spiritelli appaiono e scompaiono fugaci in una folata di vento. Melodie di canti antichi e suoni fatati carezzano l’orecchio dei viandanti.

Passo dopo passo… indovinelli, filastrocche, passatempi e formulette. Storie superstiziose e un po’ scherzose, di bizzarre creature, di cavalieri, dame, reucci e streghette, di personaggi popolari e strani animaletti.

Passo dopo passo… “stretta la foglia, larga la via, dite la vostra che ho detto la mia!”

Le guide di Camminare In Abruzzo, con la loro esperienza e conoscenza del territorio, ci condurranno alla scoperta di questo incantevole sentiero boscoso della Maiella

PROGRAMMA:

ORE 09.45: ritrovo presso il piazzale di Passolanciano

ORE 10.00: partenza escursione nei Boschi e La valletta

ORE 12.30: ritorno al punto di partenza

ORE 13.00 fine escursione

SCHEDA TECNICA

Dove: Majella – Localita’ Passolanciano

Dislivello: 150 m ca.

Distanza: 4,00 Km

Difficoltà: Livello 1: Escursioni brevi con passeggiate generalmente di 2-4 ore (escluse le pause) e/o escursioni giornaliere opzionali; percorso su terreno pianeggiante o leggermente collinare su sentieri ben tenuti e segnati. Non richiedono particolari conoscenze tecniche o preparazione fisica alla camminata.

Attrezzatura: Sono necessarie le scarpe da trekking. Si consiglia di portare indumenti pesanti nello zaino (giacca, cappello e guanti) .

COSTO

– €15,00 a persona (il costo include l’escursione guidata, lo spettacolo di racconti, musiche e canti e l’assicurazione RCT)

-I bambini sotto i 14 anni pagano: €8,00

INFO E PRENOTAZIONI

– Francesca 335 7589738

– Prenota online: http://www.camminareinabruzzo.it/form-di-prenotazione/