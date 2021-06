L’AQUILA – Riprendono gli incontri con il Maestro promossi dalla Associazione Regionale Cori d’Abruzzo, appuntamenti riconosciuti come punti di riferimento formativo per l’intera realtà corale regionale, grazie alla presenza dei migliori maestri e compositori italiani che affrontano temi musicali e tecnico-pratici del mondo corale.

Il primo appuntamento per quest’anno è programmato a L’Aquila presso l’Auditorium del Parco domani, sabato 19 giugno.

Protagonista è il Maestro Mario Lanaro, compositore e direttore di coro fra i massimi esperti della formazione corale ed in particolare del repertorio alpino e di montagna caratteristico delle formazioni corali maschili.

A partire dalle ore 9,30 inizia il laboratorio “Montanara e dintorni” destinato ai cantori e ai direttori dei cori abruzzesi, con approfondimenti sulla respirazione, sulle tecniche vocali, sullo studio di alcuni celebri brani del repertorio come “La Montanara”, “Signore delle cime” ed altri. Nel pomeriggio il lavoro prosegue con il supporto del Coro della Portella, formazione storica della città dell’Aquila specializzata proprio nell’esecuzione di quel repertorio.

Alle ore 17,30 è in programma il concerto finale dove i corsisti si uniranno in concerto al Coro della Portella diretto da Vincenzo Vivio. Nel rispetto della normativa vigente per partecipare è necessario prenotarsi telefonando al 329 9655605 o inviando una email a [email protected] È previsto un contributo per il laboratorio (€ 10,00 per associati ARCA/Feniarco – € 15,00 per non associati).

Un’altra straordinaria occasione di crescita per i tanti appassionati e protagonisti del mondo corale che nella regione Abruzzo sono una realtà viva che torna finalmente protagonista della vita musicale.