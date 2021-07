L’AQUILA – Prosegue la Rassegna Organistica promossa dalla Società Aquilana dei Concerti “B. Barattelli” giunta alla venticinquesima edizione con un altro straordinario appuntamento presso la Basilica di San Bernardino in programma, domani, giovedì 15 luglio con inizio alle ore 19,30.

Non capita tutti i giorni di ascoltare e vedere un Corno delle Alpi, strumento affascinante Un evento che unisce suggestioni e bellezza per la caratteristica forma e il potente suono dello strumento che richiama immagini di montagna. Ancora più rara è la combinazione con un organo storico, come quelli presenti nella Basilica di San Bernardino.

I protagonisti sono Carlo Torlontano, considerato uno dei migliori solisti internazionali che si esibisce con il suo corno delle alpi in tutto il mondo, ora docente al Conservatorio di Pescara e l’organista Francesco Di Lernia, spesso ospite a L’Aquila della stessa Rassegna Organistica, uno dei massimi esperti e docente al Conservatorio di Foggia.

Il programma inizia con una Toccata del XVIII secolo eseguita sul monumentale Organo di Feliciano Fedeli da Camerino, strumento del 1726 posto in controfacciata della Basilica.

Segue un brano tradizionale “In der Alpen” eseguito dal solo corno delle alpi per creare nel pubblico l’atmosfera più vicina ad uno scenario montano alpino.

Il programma prosegue poi all’Organo di Vincenzo Mascioni del 1939 posizionato dietro l’Altare maggiore. Un viaggio che inizia dal ‘600-‘700 con pagine di Arcangelo Corelli, Leopold Mozart, Anton Zimmermann per arrivare ai nostri giorni con Arvo Pärt e il suggestivo brano “The great Horn of Helm” scritto nel 2003 proprio per Carlo Torlontano dal compositore siciliano Giovanni D’Aquila ispirato al famoso romanzo “Il Signore degli Anelli” di Tolkien.

Questo concerto così particolare è un’altra straordinaria e unica esperienza musicale da vivere nella Basilica di San Bernardino, grazie alla disponibilità della Comunità dei Frati Minori.

L’ingresso al concerto è libero con prenotazione obbligatoria al tel. 3286765097.