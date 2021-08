L’AQUILA – Per il settimo incontro della VIII rassegna culturale “Il Giardino Letterario” giovedì 5 agosto alle ore 17.30 sarà ospite il giornalista vaticanista, scrittore e poeta Mario NARDUCCI, autore del recente “Racconti in quarantena” libro nato nel periodo del confinamento e delle chiusure del 2020, denso di ricordi raccontati attraverso le storie di quarantaquattro personaggi aquilani e non, di descrizioni di città care all’autore, racconti vivi di emozioni.

“Racconti in quarantena è figlio di un desiderio: quando ho cominciato a fare il giornalista professionista avevo abbandonato sia la poesia che la narrativa, visti gli impegni quotidiani come vaticanista e inviato al seguito dei viaggi di Papa Giovanni Paolo II” quanto ha dichiarato Mario Narducci che proprio al Papa Giovanni Paolo II ha dedicato un nuovo libro “I giorni che sconvolsero l’Europa dell’Est. Il primo viaggio di Wojtyla in Polonia” presentato anche a San Pietro della Ienca lo scorso anno.

All’incontro saranno presenti Stefano Pallotta (presidente dell’ordine dei Giornalisti d’Abruzzo), Liliana Biondi (già docente dell’Università degli Studi dell’Aquila), MariaEster Graziano (scrittrice) e Franco Narducci (regista e attore).

In caso di maltempo l’evento si svolgerà presso l’Hotel Fiordigigli in località Fonte Cerreto (L’Aquila).