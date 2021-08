L’AQUILA – “All’interno del programma della 727esima Perdonanza Celestiniana presentiamo il Torneo “Coppa della Pace – Città di L’Aquila”, ideato da L’Aquila Soccer School e organizzato in collaborazione con l’Associazione Mamme per L’Aquila”.

Lo scrivono in un comunicato l’associazione Mamme per L’Aquila e L’Aquila Soccer School.

La manifestazione si terrà domani domenica 29 agosto alle ore 9 al campo federale Nello Mancini, in Via Lanciano all’Aquila. E’ un torneo al quale parteciperanno i bambini del 2011 e 2012 delle squadre ospiti Scacco Matto Avezzano, A.S.D. Valle Peligna e Pescara Calcio e ovviamente della squadra di casa L’Aquila Soccer School.

“In apertura si esibiranno i Bandierai dei Quattro Quarti, che ringraziamo per la loro partecipazione, con una coreografia in rappresentazione dei Quattro Quarti della città dellAquila: Santa Giusta, San Marciano, San Pietro a Coppito e Santa Maria Paganica, simboli storici della nostra città – scrive nel comunicato Mamme per L’Aquila -. Durante la pausa pranzo, i bambini partecipanti al torneo, saranno accompagnati per una visita guidata presso la Basilica di Santa Maria di Collemaggio, con la guida turistica Carla Ciccozzi che racconterà loro la storia di Celestino V e della Perdonanza Celestiniana, per poi far rientro al campo federale, dove saranno disputate le finali. Le premiazioni vedranno vincitrici tutte le squadre, sotto il simbolo della Pace, come avrebbe voluto Celestino V. Si ringraziano il Comune di L’Aquila, la Regione Abruzzo, Fondazione Carispaq, Onlus Antonio Padovani, Gavioli Restauri e Spazio Conad per aver sostenuto l’evento”.