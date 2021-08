AVEZZANO – In attuazione della convenzione sottoscritta tra la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio dell’Abruzzo e D.M.C. Marsica per la formazione di un partenariato speciale pubblico-privato per la valorizzazione delle aree archeologiche di Alba Fucens e della Marsica, in seguito alle attività progettuali propedeutiche attivate tramite la convenzione, sono state definite le prime iniziative di promozione e fruizione turistica dei siti archeologici di Alba Fucens, della Marsica e della Via Valeria.

Questo primo programma di attività verrà progressivamente integrato, con l’ampliamento del partenariato degli operatori culturali e turistici e, tramite specifica convenzione per la qualità dei servizi, con la partecipazione dei Comuni in cui ricadono le maggiori emergenze di valore archeologico.

Il lavoro di formazione del partenariato e delle proposte ha avuto notevoli interruzioni e difficoltà nel corso degli anni 2020 e 2021, conseguenti l’emergenza sanitaria in corso.

Con l’avvio delle iniziative in programma e con il convegno programmato per il mese di ottobre, la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio dell’Abruzzo e la DMC Marsica, auspicano una continuità futura delle attività e la massima adesione dei partner pubblici e privati, per lo sviluppo e la promozione turistica di un patrimonio di altissima qualità culturale.

Ogni evento verrà successivamente proposto e dettagliato nelle specifiche modalità e qualità di svolgimento.

Per le prenotazioni [email protected] Tel. +39 366 8958516.