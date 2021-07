ROMA – “L’approvazione dell’emendamento dei relatori al decreto Semplificazioni e fortemente sostenuto dal Gruppo del Partito Democratico alla Camera sul dissesto idrogeologico è una vera e propria rivoluzione copernicana. Si introducono, infatti, procedure più rapide e norme più efficaci per le azioni di contrasto al rischio idrogeologico. I commissari straordinari potranno ridurre della metà i termini per gli espropri”. Lo dichiara la deputata dem Stefania Pezzopane, capogruppo Pd in commissione Ambiente.

“L’emendamento dei relatori, Annagrazia Calabria di FI e il collega del Pd Roberto Morassut – prosegue la deputata dem – trae la sua forza da una nostra proposta di legge che presentammo lo scorso maggio. La biodiversità del nostro Paese è sinonimo di grande ricchezza ma anche di fragilità e a causa dei sempre più frequenti eventi atmosferici avversi causati dal cambiamento climatico, il dissesto idrogeologico diventa un fenomeno da gestire quotidianamente. Come nella nostra proposta, con l’emendamento approvato puntiamo a dimezzare i tempi per gli espropri e per le autorizzazioni paesaggistiche, dotando le amministrazioni regionali di nuove competenze tecniche e ritirando i poteri commissariali a quelle regioni che non lo esercitano, rimettendo quei poteri allo Stato”.

“Ci sono oltre 20 miliardi di euro da utilizzare – conclude Pezzopane – per mettere in sicurezza in nostro territorio, tuttavia, a volte non si riesce a spenderli nei tempi previsti e in modo appropriato. Siamo convinti che con questo emendamento, la lotta al dissesto idrogeologico acquisti un’arma straordinaria che potrà diventare il volano sia per la ripresa economica che per la messa in sicurezza del territorio in modo sostenibile. Puntiamo sui territori e sulla salvaguardia del nostro ecosistema ed insieme creiamo lavoro per le imprese che operano nel campo del dissesto idrogeologico, vera piaga del nostro Paese“.