Lo afferma il Capogruppo M5S in Regione Abruzzo, che prosegue: “I cantieri per contrastare il dissesto idrogeologico sono di vitale importanza soprattutto in una regione vulnerabile come la nostra, che ha bisogno di una cura costante e di interventi mirati. Ed è in questa direzione che va l’intervento del governo del MoVimento 5 Stelle, in prima linea in questa battaglia fin dal suo insediamento. Con il DL Agosto era stata messa a disposizione degli enti locali e delle Regioni la società in house del Ministero dell’Ambiente Sogesid. Un modo questo per aiutare le amministrazioni nella progettazione. Con la medesima legge, come ha spiegato il ministro Costa, ai Presidenti di Regione che sono commissari straordinari del dissesto idrogeologico, sono stati dati poteri straordinari che permettono di ridurre del 40% i tempi. Inoltre ai Comuni interessati viene anticipato il 30% della spesa, in modo da permettere in tempi rapidi l’attivazione di tutta la procedura per la messa in opera del cantiere”.

“Si tratta di un altro intervento concreto a favore delle reali esigenze della nostra Regione. Una risposta chiara grazie a progetti cantierabili che vanno a tutela del territorio, per proteggere la sicurezza dell’ambiente e dei cittadini abruzzesi”, conclude Marcozzi.