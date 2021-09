L’AQUILA – Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Abruzzo Lnd, Lega nazionale dilettanti si riunirà nella giornata di domani, giovedì 2 settembre, al fine di esaminare le candidature pervenute per l’aggiudicazione dell’esclusiva relativa ai diritti televisivi del campionato di Eccellenza 2021/22.

Al momento della scadenza dei termini sono state 2 le proposte pervenute al Comitato regionale Abruzzo, una dell’emittente Super J Tv ed una dall’emittente Rete8.

“Abbiamo agito secondo il principio della massima trasparenza – sottolinea il presidente, Concezio Memmo – e nel pieno rispetto delle norme e delle regole vigenti. Per fare questo abbiamo coinvolto fattivamente la Lega Nazionale Dilettanti per fare in modo che il Bando non avesse criticità di nessun genere e abbiamo incontrato i rappresentanti dell’Ussi ai quali abbiamo confermato il rispetto delle norme in materia di diritti tv”.

Dello stesso tenore la posizione del Consigliere del Comitato, Avvocato Giovanni Sorgi, che ha lavorato sul dossier sin dall’inizio: “Nel solco di quanto già ampiamente collaudato negli scorsi anni, anche in questa stagione si è provveduto a formulare un Bando per la trasmissione delle partite dei massimi campionati regionali. Pertanto nella giornata di domani il Consiglio Direttivo, oltre a trattare ulteriori importanti argomenti, valuterà attentamente la documentazione pervenuta dalle 2 emittenti che hanno presentato le loro offerte e, conseguentemente, determinerà la migliore proposta, come sempre solo ed esclusivamente nell’interesse dei club abruzzesi”.