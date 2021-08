Per il Ministro P.A. Brunetta, i Dipendenti Pubblici devono tornare in ufficio. E ora lo ha detto chiaramente, fissando anche una data per il rientro. Parlando con l’emittente televisiva Antenna Sud, ha spiegato che «ci sarà il ritorno in presenza da fine settembre di tutta la Pubblica Amministrazione».

Un rientro negli uffici che dovrà essere a sostegno della crescita economica. Del resto sul tavolo del Governo da tempo c’è un “Report” di una società indipendente, Mazziero Research, che è stato preso in seria considerazione. Cosa dice questo Report ? Innanzitutto che la crescita per il 2021 sarà del 5,7 per cento. Ma soprattutto, spiegano gli analisti nel loro Dossier, se tutti i Lavoratori Pubblici e quelli privati tornassero in ufficio dallo Smart Working, ci sarebbe una crescita aggiuntiva del 2 per cento. Significa almeno un’altra trentina di miliardi di Pil.