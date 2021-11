L’AQUILA – Infortuni in servizio: esonero dalla spesa sanitaria per le Forze Armate, Forze di Polizia, Protezione civile, Vigili del Fuoco, Polizia locale e associazioni di categoria impegnate nell’area dell’emergenza urgenza. Un intervento voluto fortemente dal Capogruppo in Consiglio Regionale, Vincenzo D’Incecco e da tutta la Lega: “Dalle parole ai fatti – ha detto D’Incecco –. E’ stata approvata all’unanimità in commissione, questa normativa con la quale la Regione interviene in favore delle forze dell’ordine: la Lega, – e io in particolar modo -, plaude a questo intervento che assicura prestazioni in esenzione per gli operatori di queste categorie che accedono in Pronto Soccorso a seguito di un infortunio riportato in servizio anche in caso di dimissione in codice bianco. Siamo soddisfatti per il risultato ottenuto”.