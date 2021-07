L’AQUILA – ” La ripartenza post pandemia passa anche per il rifinanziamento dell’art.4 legge regionale 95/1999 recante ‘contributi ad alcune associazioni con scopi sociali o sanitari per disabili’ con 300mila euro. Un lavoro prezioso e silenzioso da parte delle associazioni di volontariato che si occupano, nei settori sociale e socio sanitario, di persone disabili, per la loro integrazione sociale e per interventi che integrano le cure sanitarie”.

Lo dichiara Vincenzo D’Incecco, capogruppo della Lega Salvini Premier in Consiglio regionale, che aggiunge:

“Una boccata di ossigeno per le oltre venti associazioni che operano sul territorio regionale grazie al sostegno della Regione Abruzzo, nella persona di Pietro Quaresimale, assessore al ramo, che tanto si è speso per mantenere la parola data anche se con qualche ritardo imputabile allo tsunami pandemico. Infine, ringrazio i colleghi delle Opposizioni per il lavoro sinergico che ha consentito questo provvedimento “ conclude D’Incecco.