Destinazione: piramidi di Giza!

Sapevate che una delle destinazioni turistiche più popolari durante le vacanze sono le famose piramidi di Giza? Se non lo sapevi, ti stai perdendo di una delle 7 meraviglie più impressionanti del mondo antico e presente! Ci troviamo in volo commerciale da Roma verso Il Cairo, soltanto a 3 ore e 25 minuti.

Le Piramidi di Giza si trovano sull’altopiano di Giza vicino alla città del Cairo in Egitto.

Sono un insieme di tre piramidi principali, conosciute come la Grande Piramide, la Piramide di Chefren e la Piramide di Micerino. Queste piramidi furono costruite più di 4.500 anni fa e sono considerate una delle opere architettoniche più sorprendenti dell’umanità.

La Grande Piramide, conosciuta anche come Piramide di Cheope, è la più grande e la più antica delle tre piramidi, con un’altezza di 138 metri.

È composto da più di due milioni di blocchi di pietra calcarea e al suo interno presenta una serie di tunnel e camere.

Sebbene lo scopo esatto della sua costruzione sia ancora sconosciuto, si ritiene che fosse utilizzato come tomba per il faraone.

La Piramide di Chefren è la seconda più grande e si distingue per la sua perfetta simmetria e per aver conservato parte della copertura originaria nella parte superiore.

All’interno c’è una camera sepolcrale, ma a differenza della Grande Piramide, all’interno è stata ritrovata una statua del faraone Chefren.

Infine, la Piramide di Micerino è la più piccola delle tre e si trova a sud delle altre due. Nonostante non sia imponente come gli altri, è considerato il più raffinato in termini di disegno e dettaglio.

Ci sono anche diversi musei al Cairo, che espongono oggetti e manufatti trovati nelle piramidi e in altre tombe dell’Antico Egitto.

Tra i più importanti ci sta il Museo Egizio, davanti alla famosa piazza Tahrir, che ospita la famosa maschera di Tutankhamon, e il Museo della Barca Solare, dove è possibile vedere una replica di una barca di legno utilizzata per trasportare il faraone nel suo viaggio nell’aldilà.

Inoltre, se hai uno spirito più avventuroso, come me, puoi optare per un giro in cammello nel deserto o un giro in mongolfiera per avere una vista panoramica delle piramidi, l’unica cosa è che devi trattare bene il prezzo, caratteristica tipica per chi si reca in questi posti.

Le piramidi di Giza sono senza dubbio una meraviglia che dovete visitare ad un certo punto della vostra vita.

Sono un viaggio nel tempo, un’opportunità per ammirare l’ingegneria e l’arte di una delle civiltà più antiche del mondo.

Quindi, se stai pianificando la tua prossima vacanza, non esitare a includere questa incredibile destinazione nella tua lista di luoghi da visitare! Obbligatoriamente!

Buon viaggio e Dio ti benedica.