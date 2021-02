L’AQUILA – Orizzonte Docenti esprime soddisfazione per l’interessamento della politica contro la “norma ingiusta dei trasferimenti scolastici”, oggetto di un comunicato stampa diramato e ripreso dalla stampa italiana lunedì 1 febbraio 2021, data in cui il SINOD ha reso noto che da tempo sta ricevendo tante pre-adesioni al Ricorso contro la previsione del vincolo quinquennale della mobilità, a difesa e a tutela di quei docenti assunti nell’anno scolastico 2020/21. “E con piacere, nella giornata di ieri si è appreso che, proprio sull’eliminazione del vincolo quinquennale sulla mobilità dei docenti sollevato lunedì scorso dal SINOD, anche “il M5S è contrario”, così come si è appreso martedì scorso dalle pagine di Italia Oggi, nelle quali si fa riferimento ad alcuni emendamenti del M5S, a firma di Vittoria Casa (presidente della commissione cultura di Montecitorio) e di Virginia Villani finalizzati ad abolire il vincolo quinquennale docenti, così come riportato ieri anche da altre fonti”.

“Finalmente –dichiara il presidente del Sindacato Nazionale Orizzonte Docenti, Antonino Ballarino– prendiamo atto che dal mondo della politica arriva una gradita manifestazione d’interesse sulla proposta di uniformare le disposizioni sulla mobilità per il personale a tempo indeterminato, reintegrando l’anno di immissione in ruolo su una sede provvisoria e applicando il blocco triennale solo all’ottenimento della sede definitiva a domanda. Ciò perché la riapertura della stagione della mobilità del personale scolastico è dominata dal pesante vincolo imposto dalla Legge 159/2019 che ha sancito lo scoraggiante blocco quinquennale della mobilità dei docenti neoimmessi in ruolo, a partire dall’anno scolastico in corso, indipendentemente dal canale o dalla graduatoria di reclutamento (GAE, Concorsi 2016, Concorsi 2018, “call veloce”) per ogni ordine e grado di scuola. Sono coinvolti anche i DSGA. Peraltro, in un momento così difficile come l’attuale, è stata negata la possibilità di usufruire di utilizzazione o assegnazione provvisoria, nemmeno in presenza di nuclei famigliari con figli o se tutelati dalla Legge 104/1992, che prevede il ricongiungimento famigliare e l’assistenza ai congiunti disabili. Speriamo che con il professor Mario Draghi a Premier, possa dare un impulso ulteriore alla risoluzione di tale questione”.

L’avvocato Marika Ballarino, responsabile dell’Ufficio Legale e Sindacale di Orizzonte Docenti conferma che “già da tempo stanno arrivando da tutta Italia, al nostro indirizzo mail [email protected], tantissime pre-adesioni al Ricorso contro la previsione del vincolo quinquennale che appare illegittima nei confronti dei docenti neoassunti, costretti a rimanere in quella sede per i successivi 5 anni, prima di poter presentare la domanda di mobilità, di assegnazione provvisoria o di utilizzazione. Alla luce di tali palesi illegittimità, noi di Orizzonte Docenti abbiamo già deciso da tempo di avviare ogni azione possibile volta alla rimozione del vincolo quinquennale docenti. Le speranze di veder annullata la norma per via legislativa sono appese all’accoglimento di un emendamento al Decreto Milleproroghe ancora in discussione”.