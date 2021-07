L’AQUILA – Incontro con la stampa per l’insediamento del nuovo questore dell’Aquila Enrico De Simone. Pescarese, 61 anni, arriva dalla questura di Teramo, prende il posto di Gennaro Capoluongo andato a dirigere la questura di Messina. Nel suo curriculum, De Simone, vanta una grossa esperienza sul fronte info-investigativo, buona parte della quale maturata in Abruzzo. Una carriera la sua, maturata soprattutto negli ambienti delle squadre mobili. ” Sono arrivato due ore, la percezione che ho è quella di una questura avviata con un ottimo lavoro – dice ai giornalisti . “Passeggiando per la città ieri sera, ho avuto una sensazione positiva. Contrariamente a quello che si può pensare, la movida non è solo violenza e negatività, ma per questa città che sta ripartendo, è un segnale ottimo. Le regole però vanno rispettate, ed io utilizzerò tutti i mezzi per farlo. Nessuna esibizione da sceriffo, ma monitoraggio continuo” .L’Intervista