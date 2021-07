L’AQUILA – “Saluto con piacere la sentenza del Tar che ha annullato l’ordinanza di demolizione della struttura sociale, gestita dalla Fraterna Tau, consentendo la prosecuzione delle attività assistenziali e di sostegno alla comunità e, soprattutto, alle famiglie più deboli”.

Lo afferma Lelio De Santis, capogruppo Cambiare Insieme – Italia dei Valori.

“Sarebbe stato assurdo privarsi di un servizio sociale essenziale in un momento così difficile, con un aumento evidente della povertà in città, come sarebbe stato inspiegabile che, in una città con circa 5.000 casette provvisorie realizzate nel post sisma, venisse demolito solamente il Complesso Celestino V ! – aggiunge De Santis -. Voglio rimarcare la sensibilità e la fermezza del Consiglio comunale che giorni fa ha approvato una mia mozione al riguardo contro l’Ordinanza dirigenziale di demolizione della struttura che, evidentemente non teneva conto delle esigenze sociali complessive, ma nemmeno delle ragioni tecnico-giuridiche! Comunque, tutto bene quello che finisce bene…ma chi ripagherà la città civile e solidale per la figuraccia fatta?”