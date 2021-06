L’AQUILA -“Sono costretto ad un intervento che non avrei mai voluto fare e mi duole il cuore denunciare lo stato di degrado e di abbandono dei cimiteri ed, in particolare, di quello monumentale, dove in questi giorni si è toccato il fondo dell’irresponsabilità e della vergogna!”

Lo afferma il consigliere comunale Lelio De Santis che aggiunge: “Diversi cittadini mi hanno fatto notare la presenza di bare dei defunti, probabilmente di bambini, come si nota dalle foto, abbandonate nei viali del cimitero… Probabilmente, la Ditta che sta eseguendo i lavori di estumulazione sta operando come se stesse in piena campagna e non in un luogo sacro, che merita rispetto ed accortezza nell’esecuzione degli interventi. La città non merita di vedere trattato così il luogo dove riposano i nostri cari defunti e chi governa la città deve risponderne e deve chiedere scusa a tutta la comunità aquilana! Intanto, dopo aver sollecitato gli uffici, chiedo che venga formalmente contestato alla Ditta, che sta eseguendo i lavori, quanto si è verificato ed, al contempo, che non sia prorogata la gestione della manutenzione dei cimiteri alla Ditta, che si aggiudicò il servizio manutentivo con il ribasso del 29%”.

De Santis conclude: “Questa pratica delle gare di servizi al massimo ribasso, che denuncio da anni, è una delle ragioni alla base dei gravi disservizi e delle evidenti inadempienze. Sarebbe un buon segnale politico se i responsabili sul piano amministrativo e sul piano politica traessero le dovute conseguenze rispetto a questo spettacolo indecente ed irrispettoso della comunità aquilana!”