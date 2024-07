“De Gregori dal vivo”: il Principe ci dedica la sua buonanotte ai Cantieri dell’Immaginario

L’AQUILA – Il meglio del cantautorato italiano continua ad incantare la scalinata di San Bernardino con la voce, le parole e la musica di Francesco De Gregori, ospite ai Cantieri dell’Immaginario insieme alla sua band, nell’evento promosso dalla Società Aquilana dei Concerti “B. Barattelli”.

L’Aquila è una delle trenta città della penisola in cui il cantautore romano ha deciso di far tappa con “De Gregori dal vivo”, affiancato da Guido Guglielminetti al basso e contrabasso, Carlo Gaudiello al pianoforte, Primiano Di Biase all’Hammond, Paolo Giovenchi alle chitarre, Alessandro Valle alla pedal steel guitar e al mandolino, e Simone Talone alle percussioni.

Ad aprire il concerto la voce graffiante di Angela Baraldi, cantante e attrice, già ospite di numerosi tour del cantautore, che si unisce a lui anche nel finale in Anidride solforosa, omaggio a Lucio Dalla.

Il “Principe” – così definito – porta sul palco i successi della sua carriera e, accompagnato dalla voce di Francesca La Colla, fa rivivere anche gli artisti con cui ha avuto modo di collaborare negli anni, da Lucio Dalla a De André, Zucchero, Antonello Venditti, e tanti altri pilastri della musica che, come lui, hanno inciso non solo le menti ma anche i cuori di un’intera generazione.

L’emozione si percepiva dalla prima all’ultima fila, come aveva già preannunciato il sold out dei biglietti venduti a poche ore dall’apertura del botteghino. Ma ci si poteva aspettare diversamente?!

È venuto fuori un De Gregori ironico, schietto, capace di emozionare tanto con le canzoni d’amore quanto con gli aneddoti “buffi”. Ci ha raccontato di un Babbo Natale insolito, che portava ferro e carbone al posto dei regali e che venne ucciso da due bambini che attendevano il suo arrivo, della sua passione per Bufalo Bill, di Caterina e di due zingari “appoggiati alla notte”, di Nino che aveva paura di sbagliare un calcio di rigore, di Salman Rushdie e dei carcerati innocenti.

“Dicono che un uomo può sbagliare e certi errori costano parecchio. Ma quando il sole passa lungo il muro, io mi ci vedo come in uno specchio”: questo il ricordo di Bob Dylan con Come il giorno.

De Gregori si è voluto poi liberare dell’appellativo di “ermetico”, attribuitogli fin dagli esordi, scegliendo di portare sul palco i testi meno quotati dalle radio e meno noti al pubblico. Con le parole giuste – e lui sa usarle! – ci ha svelato il significato e l’intento che vi era dietro quando li ha composti.

Molti avranno ricordato un amore perduto sulle note di Rimmel, altri avranno nutrito le loro speranze su quelle di Sempre e per sempre.

E se per alcuni “ora le tue labbra puoi spedirle a un indirizzo nuovo e la mia faccia sovrapporla a quella di chissà chi altro”, per altri “il vero amore può nascondersi, confondersi ma non può perdersi mai” perché “sempre e per sempre dalla stessa parte mi troverai”.

Sui primi accordi di Generale qualcuno ha provato ad intonarla ma ha subito smesso, forse per paura di rovinare la magia di quel momento.

In un primo finale “dalla bocca del cannone una canzone” è risuonata: il viaggio della Donna Cannone lo abbiamo fatto tutti insieme in una sera d’estate, sotto un cielo nero quanto basta per evocare un bagaglio di ricordi, tra nostalgie e speranze, intime e condivise.

Gli aquilani ieri sera hanno ricevuto una buonanotte speciale, probabilmente tra le più belle mai dedicate: “Buonanotte, buonanotte fiorellino”, “Buonanotte, questa notte è per te”.

E mentre “confondo i miei alibi e le tue ragioni” penso che sarebbe bello addormentarsi sempre così.