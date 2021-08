L’AQUILA – Il maestro Leonardo De Amicis, direttore artistico de I cantieri dell’immaginario e della Perdonanza celestiniana, si è raccontato a Il fatto quotidiano su FQ Magazine.

“Mi sono ritrovato per caso a vivere una vita straordinaria”, dice a Il fatto quotidiano FQ Magazzine, De Amicis nato a Corvaro di Rieti, ma aquilano di adozione. Il direttore artistico della Perdonanza Celestiniana afferma che “Amadeus mi ha chiamato e mi ha confermato per Sanremo 2022. Sono a sua disposizione per idee e progetti”. Nel dettaglio, di cosa si occupa il direttore musicale di Sanremo? Alla domanda de Il fatto quotidiano De Amicis risponde: “La cosa più importante è la composizione musicale dell’orchestra: in questi due anni ho fatto grandi cambiamenti perché è cambiato il modo di suonare, tutto si evolve e dunque deve cambiare anche il taglio dell’orchestra. In generale seguo tutta la parte musicale, dagli stacchi alle esibizioni di conduttori e degli ospiti. I cantanti invece hanno il loro direttore”.

Chi la fece debuttare in tv come direttore d’orchestra? A Il Fatto Quotidiano FQ Magazine De Amicis rispode: “La colpa, o il merito, è di Gianni Morandi. Mi chiamò per C’era una ragazzo, dopo che ero stato produttore di un suo disco. Fu la prima volta che misi su un’orchestra e non ero convinto di farcela perché non avevo visione chiara del lavoro. Invece ho aperto la testa e oggi conosco a memoria la canzone italiana dagli ’50 ad oggi. Gianni mi ripeteva: «Devi venire avanti, stare al centro della scena con me”.