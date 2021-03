L’AQUILA – “Vorrei ringraziare il presidente Giovanni Toti, il senatore Gaetano Quagliariello e il coordinatore regionale Mimmo Srour per la fiducia dimostrata nei miei confronti. La sfida di ricostruire un’area politica del buon governo è impegnativa e avvincente e ci metterò tutto me stesso come ho sempre fatto in politica e nella vita”. Lo dichiara Daniele D’Angelo, consigliere comunale dell’Aquila, all’indomani del lancio della strutturazione territoriale abruzzese di “Cambiamo”, il partito politico che, prosegue D’Angelo, “si propone di dare voce e soprattutto risposte concrete alle istanze dell’Italia e del territorio che lavora e che produce. Mai come in questo momento ce n’è un disperato bisogno e la squadra di ‘Cambiamo’, ampia e determinata – conclude -, ha le carte in regola per dare il proprio contributo alla costruzione di un futuro di ripartenza”.