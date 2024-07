Dalla giunta 400mila euro per Asm. In commissione bilancio il punto sulla partecipata

L’AQUILA – In commissione Bilancio, convocata dal presidente Livio Vittorini anche su richiesta di Paolo Romano, si è fatto ieri il punto sulla situazione di Asm, la società partecipata comunale che gestisce il ciclo dei rifiuti, anche alla luce dell’incendio dell’anno scorso che ha creato importanti ripercussioni.

In aula sono stati ascoltati l’assessore al ramo, Fabrizio Taranta, e l’amministratore di Asm, l’avvocato Lanfraco Massimi. A preoccupare, in particolare, è la tenuta finanziaria dell’azienda che, dopo l’incendio del 2023, ha dovuto far fronte ad ulteriori aggravi di spesa. In tal senso, la notizia, è che è la giunta comunale ha stanziato altri 400mila euro a titolo di ristoro straordinario. Fondi che ora andranno confermati nella manovra di assestamento di bilancio che arriverà in consiglio comunale nei prossimi giorni. Soddisfatte del provvedimento anche le minoranze che, ha ricordato Romano, avevano chiesto un impegno dell’amministrazione in tal senso.

Lo stanziamento del Comune va ad aggiungersi, ha ricordato Taranta, al milione di euro, stanziato dalla Regione Abruzzo all’indomani dell’incendio del 2023, ma arrivato solo quest’anno. Taranta ha sottolineato anche l’operazione del Comune di anticipare ad Asm il 30% del contratto di servizio, proprio per far fronte alle esigenze di cassa dell’azienda.

E’ stato poi Lanfranco Massimi a fare il punto della situazione. L’incendio, ha spiegato, ha aggravato una situazione non facile. Ci sono necessità di liquidità importanti e il mondo dei rifiuti, ha riferito in apertura di intervento, ha competitor pubblici e privati importanti. Ad andare fuori mercato si fa presto e in tal senso Asm dovrà decidere, insieme al suo socio di maggioranza, “cosa vuole fare da grande”.

Il problema principale è la mancanza di fondi per gli investimenti. Con quelli che arrivano dal contratto di servizio, circa 1,1 milioni di euro al mese, si fa fronte alle spese correnti: stipendi, gasolio, imposte e, soprattutto, gli onerosi contratti per il conferimento dei rifiuti.

La coperta è corta per il resto, “non abbiamo possibilità di fare investimenti e senza investimenti la differenziata non migliora”. Negli ultimi anni in realtà è migliorata di circa 2 punti l’anno ma oltre è difficile andare senza nuovi investimenti. La conferma di questo scenario sta arrivando anche da una società che sta certificando il lavoro di Asm in vista della stesura di un nuovo piano industriale prodromico alla firma di un nuovo contratto di servizio con il Comune dell’Aquila e gli altri comuni soci.

“Bisogna accelerare sugli investimenti” ha insistito Massimi. “Asm nei prossimi mesi dovrà decidere cosa fare da grande. Tra le partecipate è quella che può avere criticità maggiori, si può fare a meno della funivia ma non della raccolta dei rifiuti”.

Intanto, ha comunicato l’amministratore, è stato trovato uno stabile a Bazzano nelle palazzine dell’ex tribunale di Bazzano, mentre si lavora all’apertura del centro di raccolta dell’Aquila ovest.