MONTEREALE – Da mercoledì 4 al 7 agosto a Cesaproba è prevista la festa dedicata a Madonna Santissima della Neve. Oltre a numerosi appuntamenti religiosi, sono previsti diversi eventi che vede la presenza di ‘Nduccio, Regina (cover dei Quenn) e le finali regionali di Miss Italia.

Il 4 luglio la festa si apre alle 12 con gli spari dei mortaretti e alle 18 la Santa Messa, in onore dei caduti in guerra, con la partecipazione del Gruppo Alpini e la deposizione della corona.

Sempre mercoledì 4 luglio alle 21.30 si tiene lo spettacolo musicale dei Tequila & Montepulciano Band e di ‘Nduccio.

Giovedì 5 agosto alle 11 la Santa Messa, in onore della Madonna Santissima della Neve, accompagnata dal coro e dal Trio Classic Memory, composto da Di Michele (soprano), C. Santucci (violono) e G. Santucci (piano e organo). Alle 16 spettacolo di clown per bambini.

In serata alle 21.30 lo spettacolo Regina the Real Queen Experience. La tribute band ufficiale dei Queen, torna a calcare i palchi in Italia, Belgio e Francia con un tour estivo. La band è formata da Lorenzo Colucci (basso), Diego Chiacchierini (batteria), Alessandro Ascolani (chitarra). New entry 2021 è il cantante Roberto Pagnanelli (Sacred Hell, Sybilla) che con baffi, capigliatura e costumi da Freddie Mercury sembra la copia quasi sputata del compianto frontman inglese. “È il quinto cantante dei Regina, ci troviamo molto bene con lui”, riferisce il bassista dei Regina, Lorenzo Colucci. Da evidenziare la classificazione tra i migliori 6 talenti d’Italia ottenuta tramite la partecipazione al format televisivo Italia’s Got Talent, in onda su Canale 5. Il loro spettacolo si attesta come uno dei migliori in assoluto, sia per la fedeltà dei suoni nelle esecuzioni sia per la tecnica, riproponendo un ventaglio di brani che va dalla prima epoca “Queen”, passando dalla più famosa esibizione al Wembley Stadium del 1986, sino agli ultimi brani mai eseguiti dal vivo dalla leggendaria band. Non possono mancare i caratteristici vestiti di scena e il maestoso impatto sonoro, per garantire un’esperienza esaltante da regalare al pubblico.

Venerdì 6 agosto, alle 21.30 è protagonista la serata spettacolo delle finali Abruzzo di Miss Italia.

Infine sabato 7 agosto alle 21.30 è prevista la proiezione del film Calibro 9.

Gli organizzatori affermano che “tutte le iniziative si svolgeranno nel rispetto delle norme anti Covid 19”.