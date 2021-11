POGGIO PICENZE – “Torna a funzionare a pieno regime l’ufficio postale di Poggio Picenze, in provincia di L’Aquila.” A comunicarlo il primo cittadino, Antonello Gialloreto, che stamattina ha ricevuto una nota, in cui Poste italiane Spa, ha fatto sapere che a partire dal prossimo 29 novembre l’ufficio di Poggio Picenze sarà aperto al pubblico per 6 giorni settimanali, dal lunedì al sabato.

L’apertura dell’ufficio era stata diminuita a tre giorni la settimana a causa delle contingenze legate al Covid-19, ma l’amministrazione comunale in questi mesi non ha fatto mancare la sua voce, con l’obiettivo di eliminare il disagio ai cittadini costretti a lunghe code e senza effettive alternative.

“Da amministratori siamo lieti che il problema sia stato risolto – dice Gialloreto -, soprattutto a seguito delle diverse richieste inoltrate, ripetutamente, nei mesi scorsi a Poste Italiane. Con l’arrivo dell’inverno il ripristino quotidiano del servizio è fondamentale affinché gli anziani del paese e i soggetti deboli non siano più costretti ad attendere per ore al freddo, oltre che per evitare, viste le problematiche legate all’attuale situazione sanitaria, che vengano a formarsi situazioni pericolose e a rischio assembramento”.