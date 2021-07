SAN VINCENZO VALLE ROVETO – Muove i primi passi l’attività della Cooperativa di Comunità “TERRENOSTRE” di San Vincenzo Valle Roveto. Costituita da appena due mesi, con i quasi duecento soci (persone fisiche, per lo più giovanissimi ed aziende) e con il supporto delle risorse PSR – Leader (la Cooperativa si è aggiudicata il Bando del Gal Marsica, a valere sulla mis. 19 PSL La Terra dei [email protected] – Sottointervento cod. 19.2.1.MA8.1), intende puntare, da subito, sul Turismo Esperenziale, la forma di turismo che più si addice al territorio della Valle Roveto e che la Cooperativa intende promuovere presentando al turista un ventaglio di esperienze da vivere, a contatto con la natura, alla riscoperta di luoghi incontaminati e con panorami mozzafiato.

ESPERIENZE indimenticabili. TREKKING E CAMMINI lungo i sentieri del territorio della Valle Roveto, per scoprire NATURA incontaminata, STORIA secolare, a volte sconosciuta, BORGHI AUTENTICI, LUOGHI DI PACE, GENTE SEMPLICE e CIBO GENUINO.

L’escursionista potrà immergersi nei ritmi e nelle attività del territorio, vivere esperienze semplici ma straordinarie, per staccare per qualche ora dalla routine di tutti i giorni e per riscoprire la lentezza, la solidarietà… insomma, sentirsi parte della COMUNITA’.

Si inizia il 1 agosto con l’ascesa al monte Pizzodeta, tra lamponi e genziana (la stessa escursione si ripropone il giorno 24 agosto), a seguire: Sabato 7, per la prima volta in estate, il Trekking degli Ulivi, poi il Sentiero dei Fossi (12 e 21 agosto), I Paesi e la Fede Antica (17 agosto), il Sentiero dei Cippi (22 agosto) e per finire Domenica 29 agosto il Sentiero del Baratto. Ad accompagnare gli escursionisti, in tutti i percorsi, ci sarà una Guida Ambientale iscitta alla LAGAP,

ISCRIVETEVI AI TREKKING ED AI NOSTRI CAMMINI… PROPOSTI DALLA COOPERATIVA TERRENOSTRE. Prenotazione obbligatoria. Per info, visitare la pagina Facebook Terrenostre Cooperativa di comunità, la pagina Instagram TerreNostreCoop oppure contattare i numeri di telefono: 353.3481512 – 366.4801676.