ROMA – Dal ddl Sostegni-bis un nuovo credito d’imposta finanziato con 2 milioni di euro fino al 2022. E’ disponibile un bonus del 50% per manutenzione e restauro immobili storici. Ne possono usufruire le persone fisiche, che detengono, al di fuori dell’esercizio di impresa, gli immobili di interesse storico e artistico, tutelati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.lgs. 42/2004), sarà riconosciuto un credito di imposta per le spese sostenute nel 2021 e nel 2022 per la manutenzione, la protezione ed il restauro di tali immobili.

Il credito di imposta sarà riconosciuto nella misura massima del 50%, fino ad un importo massimo di 100mila euro, e sarà utilizzabile in compensazione. L’agevolazione non potrà essere cumulata con altri contributi o finanziamenti, né con la detrazione del 22%, prevista dal Testo unico sulle imposte sui redditi (DPR 917/1986), per le spese sostenute dei soggetti obbligati alla manutenzione, protezione e restauro dei beni vincolati.

La misura sembra molto simile al bonus ristrutturazioni, che però consiste in una detrazione fiscale da ripartire in 10 anni. Il bonus restauro potrebbe quindi risultare più conveniente per chi può utilizzare tale credito in compensazione. Ad ogni modo, il funzionamento del nuovo bonus sarà chiarito con un decreto attuativo del Ministero della Cultura, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.