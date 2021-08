Si è tenuta Venerdì 13 agosto a L’Aquila la Jimmy Toro Trail. Una corsa andata e ritorno di 62 km partita da L’Aquila, da via dei Sali ed arrivata al Corno Grande.

Gli atleti amatoriali sono stati Valerio Manso e Marco Di Giacinto, che hanno realizzato il trail per ricordare il padre di Valerio, Vittorio Manso, morto a 74 anni, l’11 agosto di 5 anni.

Vittorio, storico fisioterapista de L’Aquila Rugby, quando era giovane trascorreva il suo tempo libero proprio a Campo Imperatore, il suo ambiente naturale. Ed era solito raccontare di quando veniva chiamato Jimmy Toro, che con uno zaino pesante 20 kg era partito proprio da via dei Sali ed arrivato sul dal Corno Grande per poi tornare indietro fino a casa. Tutto in un giorno.

Valerio e Marco hanno ripetuto la stessa impresa correndo, durata tredici compresa di 5 pit stop per reidratarsi, grazie anche al supporto degli amici montanari, che li hanno attesi durante le brevi pause con acqua e snack.

“Per me papà era una roccia dal cuore grande – spiega Valerio Manso – che nonostante tutte le difficoltà è riuscito sempre a cavarsela con umiltà e rispetto per se stesso e per il prossimo. Ho voluto ricordarlo così, come Jimmy Toro sulle sue montagne”.

“Vorrei ringraziare Marco Di Giacinto, così pazzo da seguirmi nell’impresa senza titubanze – conclude Manso – Sara, che in questo anno di preparativi ha avuto la pazienza di sopportarmi. Maurizio, Elena, Alessio e Lara che per ore sotto al sole ci hanno aspettato lungo il percorso per dissetarci nelle varie pause. Quello che avete fatto per me lo ricorderò per sempre”.