L’AQUILA – Da ieri gli atleti e le atlete con disabilità potranno entrare nei Gruppi Sportivi Militari, un traguardo storico.

Laura Coccia, politica ed ex atleta paralimpica italiana, in una nota:

“Da bambina, verso la fine degli anni ’90, volevo fare il Carabiniere: la divisa e l’onore di servire lo Stato mi attirava come una calamita. MA LE DONNE NON POSSONO ENTRARE NELLE FORZE ARMATE mi dicevano. Poi alla fine del 1999 arrivò la legge che permise l’ingresso delle donne nelle forze armate. Allora iniziarono a dirmi che I DISABILI NON HANNO L’IDONEITÀ FISICA PER ENTRARE NELLE FORZE ARMATE. Italia 2021: le donne con disabilità potranno entrare a pieno titolo nei Gruppi Sportivi Militari”.

Luca Pancalli, presidente del Comitato Italiano Paralimpico.

“Non posso che esprimere soddisfazione per l’approvazione di un provvedimento atteso da 20 anni, sul quale il movimento paralimpico si è impegnato duramente, che consentirà alle atlete e agli atleti paralimpici di accedere ai Corpi dello Stato e ai Gruppi sportivi militari. Si tratta di un passaggio storico per il nostro movimento, la fine di una disparità durata troppo a lungo e un grande passo in avanti dal punto di vista sociale e culturale”. Allo stesso tempo non posso non rilevare che vi sono all’interno della riforma alcune criticità che, se non adeguatamente governate, rischiano di mettere in difficoltà un comparto tanto variegato e complesso come quello sportivo, già colpito duramente dalla pandemia – ha aggiunto Pancalli – Un fatto già evidenziato durante le audizioni delle commissioni parlamentari. L’auspicio, dunque, è che sino all’entrata in vigore della riforma si possa mantenere alto il confronto con il mondo dello sport, raccogliendo le preoccupazioni manifestate in questi giorni dalle Federazioni e da altri organismi sportivi e offrendo loro pieno sostegno in questo percorso di cambiamento”.