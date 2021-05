L’AQUILA – Domani, martedì primo giugno 2021, sono in programma le sedute di due Commissioni consiliari. Alle ore 10 si riunirà la Commissione Salute in seduta straordinaria. Al primo punto all’ordine del giorno le audizioni sulla criticità nell’applicazione dei nuovi LEA per l’autismo e ritardi nell’applicazione della DGR 36062019 sul territorio della ASL 02: Direttore Generale ASL 02, Thomas Schael; Direttore Sanitario ASL 02, Angelo Muraglia; Direttore Amministrativo ASL 02, Giovanni Stroppa. Saranno poi esaminati i seguenti provvedimenti: “Tutela e valorizzazione del patrimonio linguistico regionale abruzzese” (audizioni: Orazio di Stefano, coordinatore della rete per la “Didattica del territorio”; Cristina Eusebi, Esperta della storia della lingua italiana/Dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo Monteodorisio Cupello; Francesco Avolio, Professore di Linguistica Italiana nella Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di L’Aquila); “Partecipazione del Consiglio regionale alla Fondazione “MIR – MUSEO ITALIANO DEL REALISMO”; “Integrazione della legge regionale 17 aprile 2014, n.20 (Disposizioni in materia di soccorso alpino e speleologico)”.

All’ordine del giorno anche le seguenti mozioni: “Mozione sui DPI appropriati per emergenza Covid 19”; “Inquadramento nel ruolo sanitario della dirigenza medica, per i medici convenzionati operanti nel settore dell’emergenza-urgenza sanitaria territoriale in attuazione dell’art.100 dell’ACN per la Medicina generale del 23 marzo 2005”; “Percorso per la stabilizzazione del personale sanitario delle cooperative in servizio presso le aziende Sanitarie Locali in Regione Abruzzo”; “Sviluppo di competenze e le infrastrutture necessarie per creare anche in Abruzzo una banca del plasma iperimmune”; “Presa in carico post-guarigione da COVID-19 e per l’attivazione dei percorsi di follow-up con esenzione ticket ai sensi del D.Lgs. 124/1998”; “Modifiche agli articoli 604-bis e 604-ter del codice penale, in materia di violenza e discriminazione per motivi di orientamento sessuale o identità di genere. C.107 Boldrini, C.569 Zan, C.868 Scalfarotto, C.2171 Perantoni e C. 2255Bartolozzi”; “Costituzione del tavolo da lavoro per l’approfondimento delle problematiche inerenti i disturbi di apprendimento (DSA)”; “Casa circondariali di Vasto”; “Eliminazione del coprifuoco serale”. Alle ore 15 è prevista la seduta straordinaria della Commissione Territorio con il seguente ordine del giorno: risoluzione recante “Progetto di sviluppo concessione “ Colle Santo” – Messa in produzione del giacimento di gas naturale Colle Santo”; risoluzione recante “Carenze nella erogazione di servizi minimi del Trasporto Pubblico Locale nel comune di Torrebruna”; risoluzione recante “Procedura urgente per la rimozione o sospensione del funzionamento dell’autovelox (SS153,KM3+780) a tutela dei cittadini abruzzesi beffati dalle multe comminate dal Comune di Bussi sul Tirino (Pe)”; risoluzione recante “Risoluzione metanodotto Linea Adriatica e Centrale di compressione di Sulmona. Impegni del governo regionale”; risoluzione recante “Realizzazione di un parcheggio al posto dell’immobile ex INAM di via XX settembre L’Aquila”; risoluzione recante “Misure urgenti tese alla riduzione dei pedaggi per opere manutentive in corso –Autostrada A/24 Teramo-Roma”; risoluzione recante “Reperimento di ulteriori risorse per la messa in sicurezza bonifica del SIR “Saline-Alento”e del SIR “Chieti Scalo”; “Risoluzione per impegnare la Giunta Regionale a richiedere alla Società Autostrada dei Parchi la sospensione dei lavori nel fine settimana sulla tratta Roma-Pescara e Roma-L’Aquila”; mozione “Chiusura del Casello Autostradale A/14 uscita Roseto degli Abruzzi – Misure urgenti per il sostegno dell’economia locale e per il rilancio del settore turistico”; mozione “L’impegno della Regione a Abruzzo a non rilasciare in futuro ulteriori permessi di ricerca e coltivazione relativamente ai giacimenti di gas naturale di Bomba (Ch) denominato “Colle Santo”; mozione “Programma straordinario investimenti in edilizia sanitaria”; mozione “Potenziamento delle intermodalità treno-bicicletta in Regione Abruzzo”.