NAVELLI – Riprende da domani, giovedì 29 luglio, il servizio di Enel Energia per le esigenze dei cittadini e delle imprese della Piana di Navelli. L’iniziativa prevede l’apertura di uno sportello ENEL Energia, la società di Enel che opera sul mercato libero dell’energia elettrica e del gas, che sarà a disposizione del pubblico, a partire da giovedì 29 luglio, tutti i giovedì dalle 9.30 alle 12.30 presso la sede del Municipio sito in via Pereto n. 2 a Navelli.

Lo sportello, frutto della collaborazione tra Enel Energia e l’amministrazione comunale guidata dal Sindaco Paolo Federico, vedrà la presenza di due professionisti in grado di fornire risposte alle utenze in merito a importanti servizi quali: operazioni commerciali, controllo delle bollette, contratti, nuove utenze, volture, subentri, informazioni generali e gestione delle pratiche del sisma.

“Riprende un servizio che si avvicina alle esigenze del territorio”, ha detto il sindaco di Navelli, Paolo Federico, “Siamo soddisfatti per questa opportunità che consentirà di usufruire di una consulenza professionale in merito alle tante esigenze in materia di fornitura elettrica di famiglie e imprese. Inoltre desidero ringraziare ENEL Energia per l’attenzione mostrata e la sensibilità messa in campo per il nostro territorio”. La presenza dello sportello Enel consentirà di poter svolgere pratiche e ottenere risposte senza doversi sobbarcare lunghi viaggi in auto per recarsi in altri comuni. Un ulteriore passo per la rinascita dei tanti borghi dell’interno Aquilano colpiti dal sisma 2009.