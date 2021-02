Le risorse stanziate con il sopracitato avviso pubblico, pari a euro 1.500.000,00, sono rivolte a tutti coloro che hanno operato sul territorio della Regione alla data del 31 gennaio 2020, con sede in Abruzzo e titolari di un conto corrente bancario/postale intestato al destinatario, che abbiano realizzato la propria attività nell’anno 2019, desumibile dal bilancio approvato, e che abbiano subito un danno per effetto della sospensione delle attività e degli eventi programmati in conseguenza dei provvedimenti in materia di sicurezza sanitaria” .

Lo afferma in una nota Vincenzo D’Incecco, capogruppo Lega Salvini Premier, che aggiunge ” La Lega aveva promesso il massimo impegno, mantenendo la parola data, per tamponare la grave crisi conseguente allo tsunami sanitario/ economico e, seppur con i ritardi imputabili allo sblocco dei fondi, avvenuto nel mese di ottobre, da parte del Governo centrale in base all’accordo Provenzano, a cui si aggiunge il tempo strettamente necessario per l’istruttoria e la preparazione dell’avviso pubblico ” conclude D’Incecco. Le associazioni culturali potranno presentare domanda dalle ore 15 di lunedì 8 marzo fino alle ore 15 di giovedì 18 marzo 2021.