ROMA – Critiche sul ministero della Cultura, Mic, che avrebbe organizzato un bando, con prezzi troppo bassi. La Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio ha infatti pubblicato un bando per la selezione di un’associazione di volontariato senza scopo di lucro per attività di collaborazione in merito alla raccolta di informazioni e documentazioni sul patrimonio archeologico, architettonico, storico e artistico. L’associazione deve avere esperienza almeno triennale nel settore della tutela del patrimonio culturale e deve avere sede legale ed operativa nella Città di Roma.

Secondo quanto si legge sull’avviso, la collaborazione avrà durata di un anno, dal 15 luglio 2021 al 14 luglio 2022, e per ciascun volontario è previsto un contributo, come rimborso spese, pari a un prezzo lordo non superiore a 27,50 euro al giorno (massimo quattro ore, dunque per 6,87 euro lordi all’ora), per venti giorni al mese. Per questa collaborazione è previsto l’impiego di massimo otto volontari.

E così un professionista dei Beni culturali si è rivolto all’associazione “Mi riconosci?” segnalando “la situazione della ricerca di volontari con esperienza da parte del Ministero della Cultura per far loro svolgere un’attività di collaborazione che dovrebbe essere pagata e dovrebbe avvalersi di professionisti”.

“Ancora una volta”, commenta il sodalizio, “lo Stato, che dovrebbe evitare abusi e sfruttamento, diviene il primo sfruttatore. Ormai non c’è più stupore, solo una rabbia sempre più profonda”. E pensare che solo nel mese di aprile la Commissione Cultura del Senato aveva approvato una mozione che stigmatizzava il lavoro mascherato da volontariato e impegnava il governo a riconoscere che il lavoro subordinato nella cultura va sempre pagato. Se questa pratica viene per prima incentivata dal ministero è dunque probabile che la strada da fare è ancora lunga”.