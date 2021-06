Il ministro della Salute Roberto Speranza conferma l’indicazione arrivata dal Comitato tecnico-scientifico: “Stop alla mascherina all’aperto dal prossimo 28 giugno”.

Il Cts ritiene infatti che, “con tutte le Regioni in zona bianca, ci siano le condizioni per superare l’obbligatorietà dell’uso delle mascherine all’aperto salvo i contesti in cui si creino le condizioni per un assembramento (mercati, fiere, code)”.

I dispositivi di protezione si dovranno comunque portare con sé per essere indossati nei luoghi a rischio assembramento. Resta l’obbligatorietà sui mezzi di trasporto e al chiuso. La mascherina resta obbligatoria sui mezzi di trasporto, ma non quando si è a tavola. Sulla decisione ha influito anche la percentuale di vaccini somministrati in Italia: al momento già oltre il 53% della popolazione ha almeno una dose e circa il 27% ha completato il ciclo