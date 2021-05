ROMA – Incremento di i positivi al coronavirus. I casi di contagi da Covid di oggi sono 9.116 (ieri i nuovi casi erano stati 5.948).

I test effettuati nelle ultime 24 ore, tra tamponi antigenici e molecolari, sono stati 315.506. Dall’inizio della pandemia i contagi da Covid-19 registrati in Italia salgono a 4.059.821. I casi attualmente positivi sono 413.889, mentre nelle ultime 24 ore i decessi per Covid sono stati 305 (ieri erano 256), per un totale di 121.738 morti dall’inizio dell’emergenza sanitaria. I guariti dal Covid sono 18.477. La Regione in cui si registrano più casi su base giornaliera è la Lombardia. Le dosi di vaccino somministrate in Italia sono in totale 21.161.899 mentre sono 6.379.737 le persone che hanno effettuato anche il richiamo completando il ciclo vaccinale.

Questi i casi positivi per ciascuna regione.

Lombardia: +1.354; Veneto: +721; Campania: +1.331; Emilia Romagna: +488; Piemonte: +637; Lazio: +803; Puglia: +1.028; Toscana: +503; Sicilia: +902; Friuli Venezia Giulia: +133; Liguria: +161; Marche: +204; Abruzzo: +85; Provincia Autonoma Bolzano: +73; Calabria: +302; Sardegna: +104; Umbria: +98; Provincia Autonoma Trento: +87; Basilicata: +73; Molise: +5; Valle d’Aosta: +25.

Intanto i tamponi effettuati oggi in Italia, sommando test antigenici e molecolari, sono stati 315.506. Il tasso di positività è al 2,9% (-2,0%).

Purtroppo sono in aumento i pazienti ricoverati nei reparti Covid degli ospedali: rispetto a ieri sono 219 ricoveri in meno nei reparti di area medica, per un totale di 18.176 posti occupati. In terapia intensiva si registra un calo di 67 pazienti nelle ultime 24 ore (136 ingressi del giorno), per un totale di 2.423 persone ricoverate in area critica.

Nel frattempo le dosi di vaccino somministrate in Italia sono 21.161.899, mentre 6.379.737 sono le persone che hanno ricevuto anche la seconda dose completando così il ciclo vaccinale.