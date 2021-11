L’AQUILA – Entrano in vigore da oggi le nuove regole per le quarantene in caso di Covid a scuola. Il protocollo prevede misure diverse a seconda della fascia d’età degli alunni e dello status vaccinale. Con un solo positivo in classe,si fanno test e se risultano negativi si resta in aula.

Dopo 5 giorni un altro tampone. Con 2 positivi,vaccinati o negativizzati negli ultimi 6 mesi faranno il tampone,i non vaccinati la quarantena. Con 3 positivi,la classe va in quarantena. Per i più piccoli è previsto test subito e una quarantena di 10 giorni.