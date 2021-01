L’AQUILA – “Volge al termine la fase di vaccinazione COVID dei Sanitari, senza particolari complicanze. Premessa la mia grande perplessità sull’etica professionale dei Sanitari che non si sono vaccinati, a breve avrà inizio la campagna vaccinale per le persone anziane e più fragili. Io credo sia importante, in questo clima di incertezza sul grande tema della vaccinazione, sottolinearne gli indiscutibili vantaggi e sostenere con forza la necessità di una vaccinazione di massa, unica arma reale alla diffusione del virus. Dico unica perché a quanto sembra vi è una larga parte della popolazione che, sentendosi geneticamente immune, continua a perpetuare comportamenti che favoriscono la diffusione del virus. Abbiamo ricoverato un numero consistente di pazienti dopo il cenone di Natale.. un bel risultato”.

Così il Prof. Franco Marinageli primario del reparto di rianimazione e terapia intensiva dell’Ospedale San Salvatore dell’Aquila.

“Credo sia impossibile convincere gli irriducibili sul fatto che il covid non guarda in faccia nessuno e non distingue tra simpatici e antipatici, semplicemente approfitta dei più deboli e li devasta. Senza se e senza ma. Non ci sono terapie specifiche – spiega – anche qui abbiamo assistito alle più disparate invenzioni dei più disparati opinionisti. L’unica verità è che le terapie di supporto, le uniche certamente utili a nostra disposizione, ci permettono di ‘stirare’ il tempo e danno tempo al fisico di riprendersi, se, si badi bene, il fisico ha energie sue proprie a sufficienza e un sistema immunitario capace di reagire. Energie che nelle persone fragili spesso non ci sono per definizione. Quindi l’imprudenza di alcuni è una condanna per altri …molti…troppi”.