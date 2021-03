L’AQUILA – “Non è un caso … anche nella nostra città stiamo assistendo ad una pericolosa impennata di contagi tra i giovanissimi, bambini e adolescenti.” Lo scrive il professor Franco Marinangeli. “Come ho già avuto modo di sottolineare, è necessario e non più procrastinabile che ciascuno prenda atto della pericolosità della situazione. I giovani sono il veicolo di trasmissione ormai … e pensano di essere immuni … non è così. So che è difficile trattenerli ..ma scene come queste allegate di questo giorni nel centro di L’Aquila sono inguardabili. Poi non si dica che il sistema sanitario non regge e che le forze dell’ordine non fanno il loro dovere … gli ospedali con questi presupposti non possono reggere … specie se contestualmente il sistema sanitario deve essere impegnato nelle vaccinazioni. La responsabilità della gestione di questa tragedia è di tutta la comunità, per intero, non solo dei sanitari, e parte dalla buona educazione…”