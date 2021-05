ROMA – Oggi si registrano 4.147 nuovi casi postivi al Covid, con 243.967 tamponi di cui 112.602 test antigenici rapidi.

Il tasso di positività è quindi all’1,7%. I morti sono stati 171 nell’ultima giornata. Nelle ultime 24 ore sono state appena 38 i nuovi ingressi in terapia intensiva. Rispetto a 24 ore fa sono 72 in più i posti letto liberi nelle rianimazioni e anche il saldo di ingressi-uscite dai reparti Covid è negativo con 411 ricoverati in meno.

Ad oggi restano quindi 7.707 malati assistiti in area medica e 1.206 pazienti in terapia intensiva. Da lunedì ad oggi sono 13.798 i nuovi casi rintracciati, in attesa calo rispetto ai 19.154 registrati nei primi quattro giorni della scorsa settimana. Tutti gli indicatori fanno registrare un miglioramento: diminuiscono i decessi (da 654 a 568) e gli ingressi in terapia intensiva (da 294 a 171) così come cala l’incidenza dei tamponi molecolari, passata ad 3,6 a 2,8%.