ROMA – Nelle ultime 24 ore in Italia si registra un leggera diminuzione di casi di positività al Covid. I contagi, infatti, sono stati 4.717 rispetto ai 5.218 di ieri.

Lo si evince dal bollettino di oggi, sabato 22 maggio, del Ministero della Salute.

Il tasso di positività si attesta al 1,6% (-0,3%). In calo il numero dei morti: 125 vittime Covid nelle ultime 24 ore (ieri 218).

Dall’inizio della pandemia i contagi da Covid registrati in Italia salgono a 4.188.190. I test effettuati nell’ultima giornata, tra tamponi molecolari e antigenici, sono stati 286.603. I casi attualmente positivi sono 283.744. Le persone guarite dal Covid diventano 3.779.293 (+12.633).

Continua poi il calo dei pazienti ricoverati nei reparti Covid: rispetto a ieri sono 437 i ricoveri in meno nei reparti di area medica, per un totale di 9.488 persone ospitate in ospedale.

In terapia intensiva si registra un calo di 39 pazienti (64 ingressi del giorno), per un totale di 1.430 ricoverati in area critica.