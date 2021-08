ROMA – Oggi, mercoledì 11 agosto, si regista un aumento di casi positivi al Covid in Italia. Sono 6.968 i nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri sono stati 5.636). Sale così ad almeno 4.413.162 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia.

I decessi odierni sono 31 (ieri sono stati lo stesso numero), per un totale di 128.304 vittime da febbraio 2020. Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 4.166.095 e 4.450 quelle uscite oggi dall’incubo Covid (ieri 4.125). Gli attuali positivi, i soggetti che hanno il virus, risultano essere in tutto 118.761, pari a 2.438 in più rispetto a ieri (+1.468 il giorno prima).

I tamponi totali (molecolari e antigenici) sono stati 230.039, 11.727 in meno rispetto a ieri quando erano stati 241.766. Mentre il tasso di positività è 3% (l’approssimazione di 3,02%); ieri era 2,3%. Più contagi in 24 ore rispetto a ieri. La curva si avvicina al punto massimo settimanale della sua altalena (che toccherà forse domani). Dal confronto con lo stesso giorno della settimana scorsa, mercoledì 4 agosto, quando sono stati registrati +6.596 casi con un tasso di positività del 3%, si vede che il trend resta in crescita lenta: oggi infatti ci sono più nuove infezioni del 4 agosto, con la stessa percentuale. Per capire meglio, basta guardare la curva nel grafico in basso.