ROMA – Un leggero aumento di malati da Coronavirus. Oggi, mercoldeì 25 agosto, sono 7.548 i nuovi positivi al Covid registrati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 6.076. Si registrano, inoltre, 59 vittime in un giorno, stabile rispetto alle 60 di ieri.

I tamponi, molecolari e antigenici, per il coronavirus effettuati sono 244.420. Ieri erano stati 266.246. Il tasso di positività, di conseguenza, è del 3,09%, in aumento rispetto al 2,28% di ieri.

Le ospedalizzazioni risultano in controtendenza rispetto ai giorni passati: sono 499 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, cinque in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 34. I ricoverati con sintomi covid nei reparti ordinari sono 4.023, 13 in meno rispetto a ieri.

Per quanto riguarda la distribuzione geografica del virus anche oggi il maggior incremento di nuovi casi si registra in Sicilia (1.409), seguita dal Veneto (847) e dalla Toscana (654). In ordine decrescente ci sono poi Lombardia (605), Campania (569), Sardegna (487), Lazio (442), Emilia Romagna (412), Calabria (349), Puglia (327), Piemonte (262), Marche (259), Friuli Venezia Giulia (222), Liguria (212), Umbria (129) e Abruzzo (120). Tutte le altre regioni registrano un incremento inferiore alle 100 unità. Nello specifico: Basilicata (84), Provincia autonoma di Bolzano (81), Provincia autonoma di Trento (46), Molise (21) e Valle d’Aosta (11). A differenza di lunedì e martedì, in cui Valle d’Aosta e Molise si sono alternate nel registrare zero casi positivi, oggi nessuna regione è covid free.